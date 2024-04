Una de las grandes polémicas que ha tenido el espectáculo nacional en los últimos días, es el triángulo amoroso que involucra a Carla Jara, Francisco Kaminski y Camila Andrade. Es por la primera mencionada dirá presente en Podemos Hablar. Conoce qué día será el programa de CHV.

El tema más recurrente en los sitios de farándula ha sido el tema que involucra a la otrora integrante de Mekano. Resulta que tras su separación con Francisco Kaminski, acusó publicamente al que era su esposo de haber sido infiel con Camila Andrade. Esta última si bien negó los hechos en un inicio, la propia Jara terminó exhibiendo conversaciones y finalmente, Andrade confirmó que estaba con Kaminski “más allá de la amistad”.

¿Cuándo estará Carla Jara en Podemos Hablar?

El programa especial de Chilevisión se realizará el viernes 19 de abril a las 22:30 horas. La misma Jara anunció su participación a través de un video usado en el comercial del espacio, donde explicó que hablaría con detales de toda la polémica.

“Me decidí a venir porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca, cuando en mi vida siempre he ido con la verdad por delante. Los espero este viernes en PH“, aseguró Carla Jara.

Se conocieron en Mekano

Si bien Kaminski y Jara se conocieron en Mekano, su relación comenzó en el año 2013. En el año 2014 tuvieron a su único hijo, Mariano. En 2017 dieron el gran paso y se casaron en Puerto Velero, Región de Coquimbo, con una ceremonia de película a la orilla del mar.

Tras once años de relación, en 2024 anunciaron el fin de la relación. Si bien el animador indicó que esta había sido en buenos términos, fue Jara quien salió a negar aquella versión. Francisco y Camila animaron juntos el programa Caja de Pandora de La Red y ahí habría comenzado su cercanía.