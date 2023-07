Estos son los estrenos de Prime Video en julio: El Verano en que me enamoré 2 está entre lo destacado

Prime Video, el popular servicio de streaming, ha anunciado su emocionante lista de estrenos para el mes de julio, en donde destacan esperadas secuelas, nuevas películas y las nuevas temporadas de éxitos series.

¿Cuáles son los estrenos de julio de Prime Video?

Los Iniciados (7 de junio)

La película es una adaptación de los reconocidos libros del escritor Mario Mendoza, la historia se desarrolla en un futuro distópico donde el suministro de agua limpia está racionado. En este escenario, se desata una intensa lucha de poder entre diferentes facciones que buscan el control de la ciudad y de los recursos hídricos.

El Verano en que me enamoré – Temporada 2 (14 de julio)

El tráiler recién estrenado de la esperada nueva temporada mostró a Belly pasando complejos momentos, mientras navega por sus relaciones con Conrad y Jeremiah, quienes parecen sentirse heridos después de los desarrollos del triángulo amoroso de la temporada pasada. A pesar de su feliz beso, Conrad ahora no parece muy emocionado de ver a Belly en la casa de Cousins Beach, que se ha puesto a la venta.

Mientras tanto, Jeremiah se siente abandonado. “Estaba tan concentrada en estar ahí para Conrad, y debería haber estado ahí para ti también”, le admite Belly a Jere.

“Belly solía contar los días hasta que pudiera regresar a Cousins Beach, pero con Conrad y Jeremiah peleando por su corazón y el regreso del cáncer de Susannah, no está segura de que el verano vuelva a ser igual”, dice la sinopsis oficial de la temporada 2. “Cuando un visitante inesperado amenaza el futuro de la amada casa de Susannah, Belly tiene que reunir a la pandilla para unirse y decidir de una vez por todas dónde está su corazón”.

El Pacto (21 de julio)

John Kinley (Jake Gyllenhaal), un sargento desplegado en Afganistán, decide incorporar a Ahmed, un intérprete local, para que le sirva como traductor en la región. Juntos, enfrentan numerosos desafíos y peligros mientras trabajan en estrecha colaboración para cumplir con su misión.

Sin embargo, su situación se complica cuando son sorprendidos por una emboscada devastadora. En medio del caos y la confusión, John y Ahmed se encuentran como los únicos sobrevivientes de su unidad. A partir de este momento, su vínculo se fortalece aún más, ya que se enfrentan a una lucha desesperada por la supervivencia.

Venom: Carnage Libertado (23 de julio)

En “Venom: Let There Be Carnage”, la secuela de la exitosa película de superhéroes “Venom”, Eddie Brock, un periodista de investigación, se convierte en el huésped de un simbionte alienígena. Sin embargo, su tranquilidad se ve amenazada cuando surge un nuevo y aterrador enemigo: Carnage.

Good Omens – Nueva Temporada (28 de julio)

Ambientada en 2018, la serie sigue al demonio Crowley (David Tennant) y al ángel Aziraphale (Michael Sheen), conocidos desde hace mucho tiempo que se han acostumbrado a la compañía del otro y a una vida placentera en la Tierra como representantes del Cielo y el Infierno, y que han acordado no dejar que el conflicto entre sus bandos impida su amistad.

Cuando se les dice que Armagedón está a punto de ocurrir, la batalla final entre el cielo y el infierno, se unen para evitar la llegada del Anticristo y el fin de la agradable existencia que disfrutan en la Tierra.