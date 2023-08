En el nuevo capítulo de Gran Hermano se reveló la nueva placa de nominación de está semana y los participantes que quedaron con riesgo de abandonar la casa son Sebastián, Constanza, Skarleth, Viviana y Jennifer, los encargados de echar a un participante es el público. Sin embargo, la líder de la semana Alessia deberá elegir a un participante de la placa para salvarlo, por lo que se espera que salve a Skarleth o Viviana.

Entre otras cosas que sucedieron en el capítulo del día miércoles se aclaró qué participante había hecho la renuncia y finalmente Lucas Crespo confirmó que no continúa en la casa de Gran Hermano, y al parecer uno de los participantes eliminados volverá nuevamente, durante el programa Diana Bolocco reveló que Ariel, Francisco, Fernando (Bambino), y Maite habrían viajado a Argentina para un posible reencuentro con sus compañeros, sin embargo, está noche se conocerá quién volverá a ingresar a la casa luego de la salida de Lucas.

¿Cuál fue el motivo por el que Alessia anuló su voto a Coni?

La estadía en la casa de Gran Hermano cada vez se pone más intensa y a pesar de que los grupos se encuentran demasiado divididos, en el capítulo de anoche se vió un emotivo encuentro entre Alessia y Constanza, ambas se encontraban solas en el patio conversando sobre la relación de Coni y Trinidad, en ese momento la bailarina se pusó a llorar porque para ella aún es difícil la situación sobre todo el hecho de votarla.

“Yo tenía toda la casa encima cuando a ella no le caía bien, entonces sí son cosas que ustedes no vieron” exclamó Capelli a Alessia, de inmediato señaló que “Pero no, no quiero convencerlas a ustedes. Porque hoy yo sé que ustedes son amigas de ella, está bien. ¿Pero qué voy a hacer yo? Era mi mejor amiga y yo vivo con eso todos los días”, a estos dichos Alessia confesó que había votado por ella pero que no le importaba que le anularon el voto, “Te di un voto hoy día y no me importa, quiero que se anule. A mi me da lo mismo que se anulen, también los dos votos que le di a otra persona se van a anular. Me importa una raja…”, le dijo a Coni.

Entre lágrimas Capelli le respondió “Alessita yo sé que tú eres una excelente mujer y yo entiendo, las entiendo porque si yo estuviese en su posición también pensaría parecido. Ella quizás ha dado su versión y yo no quiero dar la mía porque me siento mal hablando de ella, me siento mal, no me gusta, me carcome y no quiero separarme de Sebastián porque francamente es lo único que tengo acá y necesito que alguien me haga reír”, luego de está emotiva conversación ambas concursantes finalizaron la conversación con un tierno abrazo.