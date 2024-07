Gran Hermano estrenó un nuevo capítulo en donde se vivió la primera sanción de la segunda temporada por incumplir las reglas, tras diversas advertencias.

En el capítulo de estreno, la animadora del espacio Diana Bolocco leyó una larga lista de las transgresiones, mostrando el “Sobre Rojo”, lo que significa una importante sanción. Pero además, señaló que Diego acusó que en el ingreso al reality podían entrar con una cajetilla de cigarros, revelando que Linda tenía dos cartones.

Luego de que Diana se comunicó con los jugadores, todos debieron entregar sus cigarros al box de intercambio, los cuales serán entregados en dosis por la producción.

Sobre rojo en Gran Hermano

Tras informarle a los integrantes del equipo que deben dirigirse al sótano para que le den el castigo que deberán asumir.

Mientras todos discutían la situación, Gran Hermano les reveló que entre todos ellos deberán ponerse de acuerdo para nominar a un compañero que integrará la próxima Placa del Eliminación y no podrá ser salvado.

Las transgresiones de Team Mata Fama

La primera fue por una acción cometida por Waldo y Antonia, los integrantes del equipo “Mata Fama”. “Chicos, los he llamado porque hay una serie de incumplimientos. Waldo tú tomaste una tasa con harina que dejaste encima de una banca y que luego Antonio llevó hasta la cocina del sótano para esconderla.

“Eso no está permitido, les recuerdo que no pueden consumir comida y conseguir alimentos que no estén en el sótano, esta es mi última advertencia”.

“El Waldo hizo una hue…, ni siquiera me dijo, yo lo seguí no más”, comentó Antonia a sus compañeros tras salir del confesionario.

Sin embargo, no todos entendieron la advertencia, ya que momentos después Gran Hermano sorprendió a Íñigo robando queso rallado, llamándole la atención. “Eso está prohibido”, le señalaron en altavoz.

Pero eso no fue todo, porque el team “Mata Fama” continuó incumpliendo las reglas, en donde Patricio ocupó las pesas, lo que no pueden hacer en el sótano. Daniela, Antonia y Felipe también tuvieron una advertencia, por lo que tras todas estás transgresiones, Gran Hermano tomó una fuerte decisión.