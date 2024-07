Las gemelas, Valentina y María Camila Abello llegaron a revolucionar la casa de Gran Hermano al intercambiarse día a día sin que sus compañeros lo noten. La dinámica que ha llamado la atención del público tiene a varios preguntándose qué gemela está dentro de la casa.

La convivencia con sus compañeros no ha sido la mejor y es que gracias a lo poco que han interactuado ambas con todos es que recibió más de 10 votos de parte de sus compañeros, terminando nominada y en placa de eliminación.

Gracias a estar en placa, su equipo, Mata Fama, ha ido poco a poco excluyéndola pensando que ella será la primera eliminada por “no dar contenido”. Esto ha hecho enojar a la colombiana, quien cada vez se ve más cercana al team black.

Reclama ante las actitudes de su equipo

Una situación que hizo sentir mal a una de las gemelas se llevó a cabo en uno de los desayunos en donde, Diego, le negó avena mientras le ofreció en doble ocasión a Linda.

“Diego estaba haciendo avena, pues y yo le pedí que me diera un poquito y me dijo ‘no es que eso es para Linda’, yo no le dije nada y me dijo ‘si quieres hazte’ y cuando escucho después, pues que era una cucharadita y ya. Pero después, cuando escucho que le dice a Linda, le dice como que ‘ay, si quieres, con eso está bien, pero si quieres que te haga más, yo te hago más’“, le mencionó a Patricio, visible molesta.

“Obvio, pero realmente me pareció mal el acto, egoísta, se las tira del más amigable y es muy complicado“, agregó.

Revisa el momento

Posteriormente, en una actividad o fiesta en el SUM, Valentina o María Camila, habló con Chama de cómo se sentía en el Sótano con sus demás compañeros de equipo.

“Ah. Sí. Claro, el tema de la comida, la convivencia también es superduro” mencionó. “Pero o sea, yo por ejemplo siento una energía más bonita de parte de ustedes que del Sótano“, agregó.

Con esta conversación Chama le hizo sentir su apoyo e igual la escucho e incluso mencionó que ella también encontraría duro estar en el Sótano.

Revisa la conversación de la gemela con Chama