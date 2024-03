La noche de este miércoles finalizó la primera temporada de Top Chef VIP. Con Belén Mora como la gran ganadora es que al término del programa se confirmó una segunda temporada la que traerá a nuevos famosos a las cocinas de CHV.

Con esto muchos se preguntan quiénes podrían ser los participantes famosos que se sumen al programa y si es que algunos otros ex Gran Hermano se sumarían o no.

Un comentario que ilusiona

RedCarpet conversó con Cony Capelli por su participación en el react de Got Talent Chile y aquí descubrimos que no se niega a sumarse a un nuevo programa de televisión del tipo reality o competencia.

Y es que uno de sus comentario hace ilusión por una posible participación en la segunda temporada de Top Chef VIP. Y es que como sabemos, la chica reality es una gran amante de la cocina.

“Las competencias siempre han sido algo que me gustan. Yo soy super competitiva, fui bailarina de ballet, soy muy competitiva. Pero quién sabe y además que la gastronomía me gusta. Así que imaginate. Top Chef. Italiano. Me gustaría, puede ser. Ojito ahí, ojito ahí“, mencionó a RedCarpet.

Puedes revisar el video completo de Cony a continuación:

Y es que la bailarina no se cierra a las oportunidades en los programas televisivos ahora que se encuentra fuera de la casa más famosa del mundo.

Con una segunda temporada confirmada y Cony trabajando en CHV no sería novedad verla en Top Chef y es que todavía ni siquiera sabemos la fecha en la que se sumará este programa al canal. Esto porque actualmente este domingo 24 de marzo comienza la emisión de Got Talent Chile y además ya comenzaron los casting para Gran Hermano 2.

Por tanto quizás aún falta mucho para ver a la ganadora de la primera temporada del reality show más famoso del mundo en las cocinas de CHV.