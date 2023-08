Este lunes en CHV decidieron mostrar más detalles de la pelea y ataque contra Lucas a Pincoya y es que no contentos con haber dejado a una gran cantidad del público incómodo decidieron nuevamente mostrar la confrontación entre ambos.

Aquí además, se nos mostraron más detalles de lo que pasó después mientras Trinidad se preparaba para irse de la casa estudio de Buenos Aires. Y es que la pelea continuó tiempo después.

Que se controle

Mientras Trinidad se preparaba para salir Lucas y Pincoya siguieron discutiendo y diciéndose cosas. Coni, fuertemente afectada con lo que había sucedido se enojó y habló con Pincoya, ya que la situación ya la tenía cansada.

“Basta Pincoya, basta. Para. No quiero yo una guerra mundial aquí entre… No ,basta, basta. De verdad, basta“, le dijo Coni.

Pincoya finalmente siguió diciendo que no se iba a quedar callada y igualmente fue a despedir a Trinidad, pero se entró antes de escucharle decir “Esto va para vos: Fea y fome“.

“No quiero una guerra así, de este nivel, de este nivel tan bajo“, le mencionó Coni “No me lo voy a someter, yo he sido la misma y voy a salir siendo la misma“.

“Yo igual, yo igual, si le tengo que decir w*as, se las voy a decir igual“, respondió Pincoya.

“Entonces bajale tres cambios también, no respondas. No a ese nivel, responde a tú nivel pero no a ese nivel“, agregó Coni.

“No, porque te vas a terminar yendo así“, le respondió una vez que Jennifer le dijo nuevamente que no se podía quedar callada.

Con esta pequeña discusión ambas finalizaron el tema por un momento, ya que después en el dormitorio volvieron a conversar el tema mucho más calmadas y aquí Constanza mencionó que estaba “chata” pero que iba a seguir por su familia.