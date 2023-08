Una intensa noche de eliminación en Gran Hermano protagonizó Lucas y Pincoya, luego de que el participante le dijera que era un “guarén de circo” por todas las polémicas que ha hecho en la casa, además de recordarle que no se llevaba bien con casi nadie de los participantes que han pasado por Gran Hermano. Esta discusión trajo repercusiones en la casa y Mónica no dudó en comentar la situación con uno de sus más cercanos amigos, Hans.

¿Cuál fue la reacción de Mónica luego de la pelea de Lucas y Pincoya?

Luego de la eliminación de Trinidad, durante la mañana la participante más longeva del reality comentó con Hans sobre la discusión que tuvo Pincoya y Lucas, celebrando el enfrentamiento. Partió diciendo que “yo tengo nietos jóvenes y algunas veces uno se enoja inconscientemente pero yo aquí me he dado cuenta que la mayoría son iguales, casi todos iguales como mis nietos. Así que ahora para adelante más te voy a querer, más te voy a entender, a mis otros nietos también por que todos son tan distintos” . A esto el joven de Constitución respondió “usted aprende de nosotros y nosotros aprendemos de usted”, a lo que Mónica respondió “sí, de una u otra manera siempre se aprende de alguien, no de todos si”.

Respecto a la salida de Trini dice Mónica “feliz la trini, feliz” y Hans respondió “se veía que se fue feliz y que la va a romper afuera, no sé porque se van personas así, no entiendo yo porque se tienen que ir las personas así”. Refiriéndose a Pincoya la señora Mónica dice “pero a mi ella no me va a derribar” a lo que Hans dice “no usted siga como es no más y sus pensamientos y recta no más”.

Nuevamente la señora de pelo morado comenta “nosotros sabemos quién nos protege, tu tienes un angelito tan lindo que siempre va a estar contigo y siempre te va a proteger. Sobre todo hay que saber callar porque cuesta hay que ponerse doble parche, pero hay muchas cosas que Lucas le dijo que son verdad” finalizó la participante más longeva.