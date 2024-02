Apenas febrero y Netflix ya tiene todo definido para el 2024. Y es que el grande del streaming y que goza de un sin número de proyectos originales; presentó este jueves un tráiler con todas las grandes producciones que estrenarán este año.

El adelanto incluye muchas películas y series nuevas, además del regreso de otras grandes series o secuelas que tienen bastante entusiasmados a los fans de Netflix.

Y quizás el más relevante de todos es que se mostró por primera vez una imagen de la segunda temporada de El Juego del Calamar. El drama surcoriano es de los proyectos más populares de la plataforma y llegará en alguna parte del 2024.

Otro que emocionó a los fans es el estreno de la tercera temporada de Bridgerton, que será dividida en dos partes y tuvo su primer adelanto con los personajes de Penélope y Colin.

¿Cuáles son las películas y series de Netflix en 2024?

Aunque salvo producciones como Bridgerton o Avatar que ya tienen fecha confirmada, el adelanto se trató de presentar sus nuevas películas, protagonizadas por grandes actores como Jennifer López, Mark Wahlberg, Kerry Washington, Jamie Foxx, Cameron Díaz o Millie Bobby Brown.

Además, los regresos de nuevas temporadas (o finales) de Outer Banks, The Umbrella Academy, Emily en París, The Night Agent, Cobra Kai y Sweet Tooth o los estrenos de Avatar o Policías de Beverly Hills con el retorno de Eddie Murphy.

Mira los estrenos de Netflix en 2024:

¿Y Stranger Things 5?

El gran ausente del video promocional de Netflix fue justamente la serie insignia del streaming como lo es Stranger Things.

La producción llegará a su quinta y última temporada tras años de éxitos y con una pandemia que retrasó la grabación de la cuarta temporada y por consecuencia, la quinta.

¿Por qué no está en los anuncios del 2024? No necesariamente es porque no se estrenará este año, ya que recién iniciaron las grabaciones y producción de esta temporada hace tan solo unos días, por lo que obviamente no hay escenas para mostrar en este adelanto como sí de sus otras producciones.

Ahora bien, se ha dicho que ante la popularidad de los diferentes actores de la serie, ha sido complejo de planificar estas grabaciones y podrían demorar más del tiempo estimado en este tipo de series.

Es difícil por ahora que Stranger Things 5 llegue este 2024, aunque no está descartado y dependerá de la velocidad de las grabaciones y post producción.