El principio del fin comenzó para los fans de Stranger Things, luego de que la producción anunció con una foto del elenco completo que ya comenzó las grabaciones de su temporada final.

El exitoso thriller de ciencia ficción de Netflix, que llegó por primera vez en el verano de 2016, concluirá con su quinta temporada, que aún no tiene fecha de estreno. Los creadores del programa, Matt y Ross Duffer, anunciaron la noticia con una carta agridulce a los fans el 17 de febrero de 2022.

“Hace siete años, planeamos el arco argumental completo de Stranger Things”, escribieron en un comunicado. “En ese momento predijimos que la historia duraría entre cuatro y cinco temporadas. Resultó demasiado grande para decirlo en cuatro, pero, como pronto verán ustedes mismos, ahora nos dirigimos hacia nuestro final. La temporada 4 será la penúltima temporada; La temporada 5 será la última”.

Revisa la imagen del elenco a continuación

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5?

A pesar de que aún no hay una fecha oficial de estreno, se puede sacar un estimado en base a las temporadas pasadas. Producir la temporada final de un show de este nivel tomará tiempo, sobre todo en temas de edición. Por lo mismo, es posible que la serie se demore varios meses en llegar a la plataforma de Netflix.

David Harbour, en conversación con GQ, señaló que es posible llegue este año. “Creo que [filmaremos] el año que viene. Están terminando de escribirlo este año y necesitan prepararlo y todo eso, así que espero que sea este año. Pero creo que ese es el plan. Así que probablemente saldría a mediados de 2024, según nuestro historial.

¿Cómo terminó la quinta temporada de Stranger Things?

En los capítulos finales de la cuarta entrega, dos importantes personajes perdieron la vida. El primer fue Eddie, quien tras su épica interpretación en guitarra de “Master of Puppets” de Metallica, se enfrenta a los Demobat para crear una distracción que le a Nancy, Steve y Robin tiempo para llegar a Vecna y enfrentarlo.

Cuando Dustin reingresa al Upside Down, los Demobats están muertos y Eddie agonizando, falleciendo en los brazos de Dustin.

La segunda gran muerte fue la de Max, quien tras ser atacada brutalmente por Vecna pierde la vida, sin embargo, logro ser “revivida” por Eleven, quien la trajo de regreso al mundo real tras el trance.

Max queda en un coma profundo que hace imposible que Eleven se presente en su mente para comunicarse con ella, cuando lo intenta, su mente está vacía y oscura, lo que evita que puedan hablar.

A pesar de que el grupo derroto a Vecna, su cuerpo no es encontrado, dejando claro que la batalla no ha terminado. En los minutos finales, se ve a los habitantes de Hawkins en peligro.

Mientras el grupo se reúne con Joyce y Hopper, Will siente un dolor en el cuello, mismo movimiento cuando fue controlado por Mind Flayer, y ve como el cielo comienza a oscurecerse.

Los habitantes ven como las partículas del Upside Down caen desde el cielo al mundo real, transformando la fauna colorida en hierba podrida. Pero eso no es todo, un rayo rojo cruza desde el cielo junto con gritas de humo negro que conducen al Upside Down, dejando claro que Vecna sigue vivo.