Stranger Things acaba de estrenar la primera parte de su cuarta temporada, la cual presenta a un nuevo y poderoso personaje que es el gran antagonista de este nuevo ciclo.

La penúltima temporada de la serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer trae grandes sorpresas, las cuales ya fueron reveladas en el tráiler de los nuevos capítulos.

La historia continua con los eventos de la tercera temporada, en donde se cree que Hopper está muerto, y por ello, tras la serie de tragedias que afectan a la ciudad, Will y su familia junto con Eleven se mudan a California. Mientras el querido grupo debe volver a reunirse porque llegó una amenaza mayor que amenaza con destruir todo a su paso.

La nueva temporada también presenta a uno de los rivales más poderosos a los que tendrán que enfrentarse el querido grupo de amigos.

SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO VES LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE STRANGER THINGS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.



¿Quién es Vecna en Stranger Things?

Vecna, el gran villano de esta temporada tiene el poder de crear ilusiones en la mente de sus víctimas para luego atraparlos en ella y separarlos del mundo real, mientras sus cuerpos quedan catatónicos. flotan y comienzan a destruirse.

Eleven (Millie Bobby Brown), para poder descubrir sus poderes y así enfrentarse al antagonista de esta temporada en una nueva batalla, Eleven trabaja junto al Dr. Owens (Paul Reiser) y el Dr. Brenner (Matthew Modine), quienes la ayudan a descubrir elementos olvidados de su pasado, los que inesperadamente entrega nuevos detalles sobre el origen de Vecna.

Vecna, a pesar de tener un origen similar a la joven protagonista y tener poderes parecidos, siempre los uso para causas malignas, por ejemplo asesinara a su madre y hermana, resultado detenido su padre quien asumió la culpa del crimen.

Su nombre real es Henry Creel y vivió gran parte de su vida institucionalizado debido a su peligroso comportamiento, llegando así a entrar en contacto con el doctor Dr. Brenner y recibiendo el apodo de 'One'

Cuando Eleven y One se enfrentan, la joven resulta ganadora pensando que él falleció. Sin embargo, eso no fue así, ya que tras su derrota fue desterrado al Upside Down, en donde poco a poco comienza a transformarse en Vecna.