La cuarta temporada de Stranger Things finalmente llegó a la pantalla con sus primeros 7 capítulos, los cuales presentan a un nuevo villano, un importante regreso y la llegada de interesantes personajes que complican la vida de la querida banda de amigos.

En la nueva temporada, Eleven, personaje de Millie Bobby Brown, culminó el tercer ciclo mudándose a California con Will y su familia, en los primeros avances de la serie se ve a la joven intentando vivir una vida normal alejada de los monstruos y sucesos paranormales, para sumergirse en los problemas propios de los adolescentes en la secundaria.

La temporada además presenta a un nuevo villano, que lleva por norma Vecna y es el nuevo peligro sobrenatural que acecha a Eleven, Will, Lucas, Max, Dustin y Mike.

Pero eso no es todo, ya que el querido Jim Hopper (David Harbour), también está de regreso, luego de su aparente muerte en la temporada 3, sin embargo, el querido alguacil se encuentra lejos de estar bien, ya que está detenido en una cárcel en Rusia. El país de Europa Central, también tiene un demogorgon según muestran las escenas post créditos del ciclo anterior.





¿Qué pasó en el final del primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things?

SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO VES LOS NUEVOS CAPÍTULOS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

La nueva temporada parte con los queridos amigos iniciando un nuevo año escolar, viviendo con las consecuencias de lo ocurrido en el ciclo anterior, mientras un nuevo y poderoso enemigo comienza a atacar la vida de los inocentes habitantes de Hawkings.

Por otra parte, Hopper inicia un plan para escapar de la cárcel y salvar su vida, ya que el demogorgon se alimenta de los reclusos. Al mismo tiempo, Joyce (Winona Ryder) y Murray (Brett Gellman), descubren que el alguacil está vivo y buscan maneras de llegar a él, llegando al momento justo en que Hopper se enfrenta al terrible monstruo, en donde logra herirlo y reunirse con su pareja.

Eleven, personaje de Millie Bobby Brown, pasa la temporada tratando de recuperar sus poderes, los cuales cree perdido. Mientras sus amigos en Hawkings intentan descubrir qué es Vecna y cómo poder acabar con este maligno ser.

Para poder descubrir sus poderes y así enfrentarse al antagonista de esta temporada en una nueva batalla, Eleven trabaja junto al Dr. Owens (Paul Reiser) y el Dr. Brenner (Matthew Modine), quienes la ayudan a descubrir elementos olvidados de su pasado, los que inesperadamente entrega nuevos detalles sobre el origen de Vecna.

Vecna, a pesar de tener un origen similar a la joven protagonista y tener poderes parecidos, siempre los uso para causas malignas, por ejemplo asesinara a su madre y hermana, resultado detenido su padre quien asumió la culpa del crimen.

Su nombre real es Henry Creel y vivió gran parte de su vida institucionalizado debido a su peligroso comportamiento, llegando así a entrar en contacto con el doctor Dr. Brenner y recibiendo el apodo de 'One'

Cuando Eleven y One se enfrentan, la joven resulta ganadora pensando que él falleció. Sin embargo, eso no fue así, ya que tras su derrota fue desterrado al Upside Down, en donde poco a poco comienza a transformarse en Vecna.