Gran Hermano vivió una intensa jornada de eliminación la pasada noche de domingo. Finalmente, la participante que dejó la casa es Trinidad quien alcanzó una gran cantidad de votos por parte del público. Pero antes de ese momento, hubo un momento de descargo entre compañeros, donde Lucas descargó toda su molestia contra Jennifer expresando fuertes declaraciones. Tras sus dichos, Coni lo encaró.

Coni defiende a Pincoya y arremete contra Lucas

Lucas comenzó hablando y dijo que debía expresar una situación muy importante de la casa. Desde ahí, inició sobre cómo se fue desenvolviendo la convivencia y hace referencia en particular a Jennifer. “La pincoya es como un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular. De 20 participantes, tuvo un conflicto con 15, 16 si no me equivoco”.

Desde ahí, los ánimos ya comenzaron a ponerse muy incómodos dentro del espacio.

Entre más dichos por parte de Lucas, el jugador señaló que Pincoya no era una oersona con carácter fuerte.”Una persona con carácter fuerte es todo lo contrario, es una persona con temple de acero que no se altera por ningún detalle o comentario estúpido. Y a mí lo que me pasa con la Pincoya que más que una mujer con carácter fuerte, tal vez por su actitud es una niña asustada, cobarde e insegura que refleja todas sus inseguridades en la casa con nosotros“.

Tras esos dichos, Coni, amiga de La Pincoya, le dijo a Lucas:“¡¿Cómo se te ocurre decir eso?!”, en defensa de su compañera participante del reality show.

Trinidad fue la eliminada de Gran Hermano

Quienes encabezaban la placa de eliminación era Coni, Jennifer y Trinidad. Finalmente, la última mencionada fue la jugadora que abandonó la casa con un 94% de los votos del público.