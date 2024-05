Danna Paola tendría su show en Chile primeramente en noviembre de 2023. La mexicana finalmente reagendó su show y tuvo su concierto en nuestro país en el Movistar Arena este día de las madres el domingo 12 de mayo.

Con su Danna Live Tour, la mexicana llegó a presentar algunos de sus grandes éxitos en el escenario de un recinto que no logró hacer sold out de sus entradas.

Aunque, a pesar de que su show no logró agotar todo, lo cierto es que esto no se notó al tener a un público que no defraudó al cantar al máximo los temas de la artista que se notó emocionada de principio a fin.

Así fue el show de Danna en Chile

La apertura de puertas de Danna se dio a las 18:00 horas y el público en mayor cantidad recién comenzó a llegar pasadas las 20:00 horas y cuando la telonera, Mariana BFly, se encontraba en el escenario presentado su show.

A pesar de que hasta los últimos minutos el recinto se veía falta de personas, de un momento a otro se vio más lleno que nunca y el show comenzó.

Danna, como la buena diva que es, comenzó su concierto con atrasos y es que, con un show fijado para comenzar a las 21:00 horas, este finalmente comenzó cerca de las 21:30 horas de la noche.

Foto: @Casimaria

Foto: @Casimaria

Esto no pareció importar mucho a los presentes y es que se mostraron tranquilos hasta el momento del inicio que se pudieron escuchar los primeros gritos de parte del público presente.

Con tres actos, marcados por sus cambios de ropa,Danna presentó canciones como “Mala Fama“, “Oye Pablo“, “TQ Y YA“, “Nada“ y más, como canciones de su nuevo disco “Childstar”.

Fue precisamente en una de las canciones de su nuevo disco que subió a un fan al escenario. Y es que con “1TRAGO” hizo saltar y bailar al Movistar Arena e incluso se dio el tiempo para tomarse algo con el fanático presente.

Foto: @Casimaria

Foto: @Casimaria

Acompañada de baile durante su casi una hora y media de show es que Danna sorprendió al finalizar su concierto con una presentación de baile previo antes de cerrar con “XT4S1S” uno de sus más grandes éxitos.

Con una promesa de volver y con una gran conexión con su público chileno, es que Danna cerró su show a lo grande, dejando más que contentos a sus fanáticos en nuestro país.