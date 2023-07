Hollywood siempre ha presenciado un sinfín de relaciones amorosas entre reconocidas celebridades que siguen perdurando en el tiempo. Una de las parejas más tiernas de la escena estadounidense es entre Dylan Sprouse, actor de la conocida serie de Disney Channel “Zack y Cody” y Barbara Palvin actriz y modelo húngara que ha participado en los prestigiosos desfiles de Victoria ‘s Secrets. A continuación te contamos cómo nació su historia que los llevó a casarse este año en Hungría.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Barbara Palvin y Dylan Sprouse?

Su relación comenzó en 2018 mientras la ex estrella de Disney vivía expuesto ante las cámaras de los paparazzi estadounidenses, por mucho tiempo mantuvieron su relación en privado. Sin embargo, conquistar a Barbara no fue una tarea fácil ya que no le contestó los mensajes por seis meses a Dylan porque la modelo no se encontraba lista para comenzar una relación romántica.

Como todo un caballero el actor le dió el tiempo que necesitará a Palvin pero mantuvo el contacto con ella por redes sociales, finalmente ella decidió que iría a visitarlo a China, país donde se encontraba trabajando Dylan. Ambos comentan que al principió eran muy tímidos a pesar de que la química era evidente, de hecho la modelo explicó a la revista Vogue que “tuve que tomar la iniciativa para el primer beso”. Pero luego del primer beso Barbara aún seguía dudando de estar en una relación con una actor que está tan expuesto a los paparazzi, es por esto que explicó “me entró pánico por qué había estado soltera durante tanto tiempo antes de que empezáramos a salir. No podía dejar de preguntarme ‘¿Tendremos paparazzis detrás todo el tiempo? ¿Es algo que debería preocuparme? ¿Tendré que vestirme sofisticadamente de ahora en adelante?’”.

Lo tierno de Dylan que no dudo en darle la tranquilidad y estabilidad que ella necesitará para que no se sintiera abrumado por su relación tan expuesta. El pasado 17 de junio celebraron cuatro años juntos y al parecer ya estarían casados.