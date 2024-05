Podemos Hablar estrenó un nuevo capítulo en donde estuvo presente la actriz y panelista de TV, Catalina Pulido, quien se refirió a su relación con Patricia Maldonado, su compañera en el programa “Las Indomables” y también entregó detalles de cómo se lleva con Raquel Argandoña, con quien participó en el Café-concert, “Viejas Julias”.

El animador del espacio Julio César Rodríguez le consultó a la actriz sobre la visita de Patricia Maldonado al programa en donde debió escoger a su mejor amiga en la televisión entre Catalina Pulido y Raquel Argandoña escogiendo a la última.

Tras esto fue consultada sobre que opina sobre esto, señalando que es algo que esperaba. “Yo siempre lo he dicho: Patricia es más amiga de Raquel, que Raquel de Patricia, pero bueno”.

¿Cómo se lleva Cata Pulido con Raquel Argandoña?

Acerca de su relación con la animadora, Pulido señaló: “Yo pensaba que nos llevábamos estupendo, pero yo creo que Raquel con la única mujer que puede trabajar a la par es con Patricia”.

“A pesar de que es una muy buena profesional, no tengo nada que decir, ella tiene un rollo con eso. No sé si es con compartir el escenario, la amistad con Patricia, no lo sé ni me interesa saberlo”, agregó.

En ese contexto, la actriz recordó cómo fue trabajar con ella en “Las Viejas Julias” en donde también participó Patricia Maldonado.

“Tuve muy buenas migas con Raquel, ni un problema, etc. y bueno ahi pasó lo del estallido social, Raquelita expone a su amiga amada del corazón, Patricia Maldonado, en un post en Instagram bastante poco amable, bastante poco amistosa. Yo no sé si podría hacerle eso a una amiga, sobre todo en una situación tan delicada”.

“Entonces haberla expuesto en un post de esa manera, a Patricia la ofendió”, agregó.

Al ser consultada sobre a qué se refería, Catalina señaló que durante lo ocurrido en el estallido social, en donde Maldonado salió del matinal Mucho Gusto, Raquel habría publicado sobre la situación. “Subió un post que decía ‘mi pobre amiga a fallecido, que en paz descanse’. Es una cosa que a la Paty le dolió”.

Acerca de su relación con Patricia, señaló que no tienen una relación de “empleada a jefa”. “Buena onda, empleada a jefa. Tenemos muy buenas migas. Patricia conmigo ha sido leal y me ha tendido una mano cuando la he necesitado y eso yo lo agradezco eternamente”, sostuvo.