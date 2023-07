Arturo Longton es uno de los cuatro panelistas que forma parte de Gran Hermano Chile, defensor de los menos queridos de la casa, constantemente es criticado en redes sociales por los fanáticos del show.

Ahora, vuelve a hacer que hablar en twitter debido a un comentario que lanzó posterior a la salida de Ariel del encierro la noche de ayer domingo.

Arremete contra los detractores de Lucas

El panelista que ha llamado la atención de los espectadores del reality vuelve a dar que hablar. En una publicación en su cuenta personal de Instagram, Arturo Longton dejó un fuerte mensaje luego de la eliminación de Ariel del programa.

En la historia, que posteriormente borró, se leía “La manga de cumas frustrados de twitter están vueltos locos por echar a Lucas ahora jaja“.

Este mensaje se debería a queluego de la eliminación de está semana el público se encuentra esperando que se nomine nuevamente a Lucas para poder eliminarlo de la competencia. Hay que recordar que la semana pasada Crespo estuvo brevemente en la placa, siendo salvado de la eliminación por Jorge, el inmune de la semana.

Debido a la gran cantidad de hate que recibió el ex chico reality, es que bajo la historia al tiempo después de publicarla. Aunque eso no impidió que en redes sociales no comentarán sus dichos.

En Twitter principalmente los fanáticos lo trataron como un flojo por su participación en Mundos Opuestos de Canal 13. Asimismo los divertidos memes de la situación no se hicieron esperar y el panelista ya es recibidor de las burlas de los usuarios e incluso lo han tachado como el nuevo eliminado de Gran Hermano.

Puedes revisar algunas de las reacciones de los televidentes a continuación: