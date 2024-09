Al parecer una nueva renuncia se acercaría a la casa de Gran Hermano en las próximas horas, luego de que una conversación entre los jugadores alertó a los televidentes sobre una posible salida de una de sus compañeras.

De concretarse, esta sería la quinta renuncia que se produce en la segunda temporada. El primero en salir fue Sebastián Ramírez, seguido de Iván Cabrera que decidió abandonar el espacio durante la dinámica del “congelado” en donde ingresó su esposa, debido a que extrañaba mucho a su familia.

Días después se sumó la baja de Íñigo quien dejó la casa para cuidar su salud mental, y Chama, quien abandonó el espacio de manera sorpresa, sin despedirse de sus más cercanos. Por lo mismo, muchos se preguntan quién sería la posible nueva baja,

¿Nueva renuncia en Gran Hermano?

Según revelaron las conversaciones entre los jugadores este sábado, quien buscaría dejar la casa es Angélica Sepúlveda.

“¿Se va la Angélica?“, pregunta Felipe, a lo que Pedro responde: “Así escuché, así dicen. Del dicho al hecho”.

Esto alertó rápidamente a los televidentes quienes además notaron que la ganadora de Granjeras no estaba usando la vestimenta del sótano, sino que andaba con su vestuario propio.

Esta es la segunda ocasión en donde se rumorea sobre la salida de la “Fierecilla de Yungay”, esto luego de la sanción impuesta por Gran Hermano a ella, Manuel y Chama por el fuerte cruce que protagonizaron, quedando en Placa de Eliminación de forma automática, sin la posibilidad de competir en la prueba del líder, ni ser salvados.

En aquella ocasión, Angélica pidió la expulsión de Chama. “Voy a exigir mi abogado ahora. No voy a aguantar una situación así, me tiraron perfume varias veces en los ojos y eso es agresión”, señaló en el confesionario.

Debido a la triple sanción, la ex Mundos Opuestos expresó su molestia, revelando a sus compañeros que dejaría la casa. “Me voy, yo dejo todo listo antes de irme. Si no expulsaron a quien me agredió… así que contrato es contrato”, señaló hace algunos días.

Situación que al parecer estaría cerca de concretarse. Actualmente, la única en Placa de los sancionados es Angélica, tras la renuncia de Chama y la salvación de Manuel al contestar el Teléfono Rojo.