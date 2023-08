Una nueva noche de nominación se vive en Gran Hermano, en donde los participantes deben elegir a dos compañeros para que queden en opción de peligro y puedan eventualmente abandonar la de casa.

Esta nueva Placa de Nominación tiene una particularidad, las votaciones serán en vivo a diferencia de las anteriores. Pero antes de que los participantes revelen sus decisiones, los animadores del espacio, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, revelaron a quién Viviana, la última eliminada del espacio, le dejó su voto legado.

¿A quién le dejó Vivi el Voto Legado?

La más reciente eliminada del espacio le dejó dos votos a Pincoya, señalando que su decisión se basa debido a que “El llegar a tergiversar o manipular una situación para dejar a personas de la casa en una mala posición, sacando el tema de la discriminación y el bullying siendo que no es así”.

“Ella dice que tiene a toda la casa en contra de ella, cuando en lo personal yo no estaba en contra de ella. El llegar a tergiversar una situación a tal nivel de victimizarse para dejar mal al prójimo no es lo correcto y creo que es bastante hostil”, concluyó.

Con esto Viviana hace alusión a lo sucedido en la última Gala de Eliminación, en donde Pincoya acusó a sus compañeros de ensañamiento en su contra por nominarla por quinta vez en lo que va de la competencia, además de señalar que se sintió discriminada por Alessia.

“No me pareció que la Alessia haya hablado con todas las mujeres menores de 35 años, dándole unos tips (sobre la menstruación) y a mí me pasó por alto y yo estaba al lado (…) lo encontré feo de un líder, me molesté, me bajé de la prueba”.

A lo que Alessia se defendió señalando: “En mi rol de líder, cuando fue la prueba del supermercado, íbamos a tener que estar siete horas en una cama y lo que yo hice fue preguntar generalmente si es que alguien estaba con la regla… a algunas les pregunté personalmente”, expresó.

Para luego agregar: “no fue a todas menos a Jennifer. No fue así. Así que siento que me tengo que defender porque prácticamente me está tratando de discriminación, cuando no es así. Eso es algo grave decir”.