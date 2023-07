El reconocido artista estadounidense, Post Malone, anunció su regreso a Chile con su esperada gira “If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying” con la cual arribará a territorio nacional en las próximas semanas. Pero eso no es todo, ya que anunció que su quinto álbum de estudio llegará el 28 de julio de este año.

El nuevo show del artista que ha sido nominado 10 veces al Grammy, cuyo nombre real es Austin Richard Post, entregará un estimulante espectáculo en donde los fans podrán disfrutar de sus reconocidos éxitos, además de las nuevas canciones que componen su próximo álbum.

La gira, producida por Live Nation y DG Medios, comienza este 8 de julio en el Ruoff Music Center de Noblesville para llegar a Chile el próximo 29 de agosto al Estadio Bicentenario La Florida en Santiago.

¿Cuándo comienza la preventa y quiénes podrán comprar entradas para Post Malone en Chile?

La preventa comienza este lunes 3 de julio a las 11:00 am por sistema Ticketmaster, la cual es exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia. Para ellos, la preventa tiene un 20% de descuento y tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar stock de 12.000 tickets con descuentos.

Mientras que la venta general comenzará el miércoles 5 de julio a las 11:01 horas a través del sistema Ticketmaster.

Ingresa AQUÍ para comprar tus entradas

¿Cuál es el valor de las entradas?

Las entradas tienen un valor que van desde los $46.600 con cargo incluido, correspondiente a Galería, hasta los $221.350 con cargo incluido, que es la localidad Pit.

Revisa los precios y las ubicaciones a continuación.