Youtube: Los videos más vistos por los chilenos en 2020

Este martes se han revelados múltiples rankings. Spotify presentó lo más escuchado en el mundo y también particularmente en Chile. En tanto, Youtube ya había dado a conocer los videos musicales más vistos por chilenos durante 2020, pero ahora también expuso los clips no musicales más vistos por chilenos en el año.

En materia de contenido no vinculado a la música, este año entre lo más visto se puede encontrar humor, videojuegos y hasta cómo un hombre construyó una casa con piscina bajo tierra en 60 días.

La presencia nacional en el ranking 2020 viene de la mano del video posteado el 18 de octubre de este año -durante la conmemoración del primer aniversario de la revuelta social en Chile- en el canal oficial de Galería CIMA y que a la fecha tiene más de 1,2 millones de visualizaciones.

Esto además del video con la rutina completa que ofreció el humorista Stefan Kramer para la campaña de la Teletón que se concretó en abril pasado.

Top 10 videos no musicales



Roast Yourself Casero - La Familia de Ami Cap #9 - Go Ami Go!

Aprende el Abecedario con Missa - YoSoyMissa

18.10.2020 - 2 - Galería CIMA

ME QUEDE CALVO !! - Ninjala | Fernanfloo - Fernanfloo

AMONG US, but with 99 IMPOSTORS - The Pixel Kingdom

Stefan Kramer - Rutina completa Teletón 2020 ️ - Chilevisión

REACCIONANDO A MIS MEMES #5 - AuronPlay

Fuerte explosión en El Cairo, en tubería de petróleo - Canal66

Tengo el teléfono HUAWEI que se dobla ¿Vale la pena gastar TANTO? | Huawei Mate XS - Luisito Comunica

60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House - Mr. Tfue