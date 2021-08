La nueva temporada de Yo Soy: All Stars no deja de sorprender, semana a semana los mejores competidores de las temporadas anteriores se toman el escenario para entregar increíbles presentaciones.

Distintos son los participantes que se han ido de la competencia, sin embargo, los seguidores del programa tenían la esperanza de que pudieran verlos retornar gracias al repechaje.

Lamentablemente para ellos al parecer no será así según lo que confirmaron dos ex participantes del espacio.

Sebastián Hormazábal, quien interpreta a Nino Bravo, fue recientemente eliminado del espacio y a través de sus redes sociales hizo sus descargos señalando que no podrá regresar en un eventual repechaje.

“Queridos contertulios: muchos me han dicho que vuelva, pero no habrá repechaje. Tal vez entren participantes nuevos, no sé, pero repechaje para los que ya estuvimos, no habrá”.

El imitador de Cat Stevens quien continúa en competencia también comentó la publicación señalando: “Todos quedamos plop, un abrazo querido amigo”, dijo el actual participante del estelar de talentos, confirmando la situación.