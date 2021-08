Una inesperada eliminación se llevó a cabo el pasado domingo en el estelar de imitaciones de CHV “Yo soy All Stars”, el doble de Nino Bravo fue elegido por el jurado para abandonar la competencia.

Tras su impactante salida, el artista utilizó sus redes sociales para referirse a su paso por el programa y además, compartió palabras en contra del jurado compuesto por Myriam Hernández, Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic.

“El programa es una cosa y el jurado es otra y na que hacer ahí, obvio agradezco el hecho de estar. Fome que cortarán cuando hablé de mi trayectoria internacional y hubiese querido más reconocimiento a eso, pero bueno, lo hice y di lo mejor de mi. Gracias a todos”, escribió en su cuenta de Twitter Sebastián Hormazabal.

En conversación con Página 7 el artista señaló: “En mi caso los comentarios y las críticas fueron con falta de argumentos o con argumentos muy livianos, que no tenían mucha razón en lo que al personaje se refiere”.

“La producción conmigo se portó excelente, tengo que reconocerlo, pero el jurado es completamente independiente“.

En la misma línea, Hormazabal expresó su molestia frente a la manera de evaluar. “opinión tan poco objetiva y muy crítica del jurado conmigo.

“Yo creo que el jurado no se dio el tiempo de conocer mi trabajo, mi trayectoria, que es súper extensa, ni de conocer al artista que yo hacía. Fue más fácil sacarme que tratar de valorar un poco el trabajo que hacía. Eso me dejó un poco desilusionado, porque con colegas no han sido iguales, no se mide a todos con la misma vara”, señaló el cantante.