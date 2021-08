Un emocionante momento vivió la imitadora de Myriam Hernández en Yo Soy: All Stars tras su presentación, la cual no dejó indiferente al jurado, en donde incluso la cantante de “El Hombre que yo Amo” se levantó a abrazarla.

La artista se llevó el aplauso del jurado, quienes alabaron la manera en que se desenvolvió en el escenario y además se gestó un icònico momento cuando junto a Hernández entonaron juntas la canción “Te pareces tanto a él”.

“Es increíble, primero quiero felicitarte porque la verdad es que los gestos están tan bien emulados”.

Cristián Riquelme y Mario Guerrero interrumpieron para pedirles que canten juntas, ante lo cual, la artista aceptó el desafío y comenzó a cantar junto a su doble, quien estaba visiblemente emocionada.

“Que eres linda, yo también me emociono y me encanta porque lo haces con tanto respeto, de verdad Tamara yo te agradezco infinitamente eso, es maravilloso para uno ver cuando no hacen una parodia de uno, sino que realmente lo hacen como son los gestos. Me gusta como lo haces. (...) Has trabajado mucho para hacerlo parecido y eso se nota”, señaló Myriam Hernández.

Tras esto se puso de pie para abrazar a la participante y le señaló: “Sigue así, lo haces increíble”.

A pesar de lo sucedido, la competidora no pudo quedarse con el duelo que la enfrentó a Mon Laferte.