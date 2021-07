Yo Soy All Stars | Imitadora de Isabel Pantoja explica por qué debió dejar la competencia: "Necesitaba un tiempo de sanación"

Hace algunos días una inesperada renuncia impactó al público de Yo Soy All Stars, en donde en medio de las transmisiones anunciaron que la imitadora de la cantante Isabel Pantoja abandonaba la competencia.

Sobre los motivos que la llevaron a dejar el estelar de CHV, la artista Ashley Riveros conversó con Página 7 explicando sus razones.

“Estuve pasando por unas crisis emocionales, por unos colapsos fuertes, personales. Hace unos meses perdí a mi pololo Bastián, mi primer amor, por un cáncer. Todo eso me afectó”, reveló la artista.

Luego agregó: “Fue el 7 de enero. Nunca estuve en tierra, estaba muy desorientada, triste, me diagnosticaron depresión. Necesitaba un tiempo de sanación”.

Sobre su ingreso a la versión All Stars del espacio, la cantante indicó: “Buscaba huir de la realidad, pero no estaba bien, no me sentía bien, con la misma vitalidad. Antes irradiaba otro tipo de pasión, de semblante, porque yo realmente soy eso, a mí me apasiona la música”, reveló al medio.

De todas formas reconoce que estos días fuera de la televisión, le han servido para recuperarse. Incluso, admite que si le ofrecieran ingresar a un repechaje de Yo Soy, su respuesta sería afirmativa.

Señaló además que estaría dispuesta a regresar en caso de que se habrá la opción de repechaje. “Volvería sin miedo, porque ya pasé por ese proceso. Por mí no me hubiera retirado nunca de Yo Soy“, se sincera con nuestro portal.