Yasmín Valdés desclasifica que "hubo un intento de relación" con Felipe Camiroaga

La actriz Yasmín Valdés contó en medio de Me Late que "hubo un intento de relación" con el fallecido animador Felipe Camiroaga, algo que no funcionó porque el fallecido animador no tenía intención de tener algo estable ni con ella ni con nadie.

Si bien esto es algo que manifestó fugazmente en La Divina Comida en 2018, ahora estando como panelista invitada en el programa de TV+ se refirió de manera distendida sobre lo que ocurrió cuando "El Halcón" aún estaba con vida.

"Yo trabajé con Felipe, empecé en televisión con él, estuve en varios programas con él, en La Noche del Mundial, el programa romántico que hacía con Barbara Rebolledo, Pasiones. Y siempre fue un gran amigo. Amigos de toda la vida, desde el año 94 hasta que falleció", especificó Valdés.

Fue entonces que se sinceró para comentar que "hubo un intento de una relación, pero la verdad es que no funcionó. Seis meses u ocho meses. Con pernoctación, conocí las dos casas. Lo que pasa es que justo fue la época antes de la Paz Bascuñán, que fue cuando Felipe tuvo que viajar por su mamá, que estaba enferma, a España".

La percepción de Yasmín sobre Camiroaga es definitiva: "yo creo que todas las mujeres de Chile lo amamos, es como el prototipo perfecto de hombre, pero todos sabemos que no era un hombre para casarse con alguien y hacer una familia como tradicional".

"Uno sabe que él era una persona súper especial, que no le gustaba que fueran públicas sus relaciones, entonces hasta que nadie te formaliza uno no se da por formalizada", subrayó.

Luego, Valdés volvió a especificar que "fue antes de la Paz Bascuñán. Uno lo entiende, porque él era como de arrancarse, no le gustaban las cámaras, todo piola".

"Yo con Felipe éramos súper parecidos, los dos medios pelusas, era pasarlo bien, jugar pool, ver películas, jugar ajedrez, comer un jamón serrano con un vinito rico, piscina en el día".

"Pasaron diferentes situaciones, con los hermanos, de ir a comer a un restaurante del club de golf. En algún punto de nuestra cabeza, de nuestro corazón, uno decía 'ojalá sea yo con la que se la juegue'. Es como cuando sales con alguien que es un perdido y tú dices 'conmigo se va a recuperar'".

"Anduvimos en caballo, vimos atardeceres bonitos, los animalitos", detalló antes de cerrar el tema.