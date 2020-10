Yasmín Valdés: "Ser un rostro 'sexy' tampoco es lindo para una hija"

La actriz Yasmín Valdés habló sobre la crianza que le ha dado a su hija Anahi, quien actualmente tiene 23 años y es estudiante de derecho, quien en más de una oportunidad ha sufrido los embates de la fama de su madre.

"Mi relación con ella no ha sido una relación fácil. Tiene mucho carácter, muy inteligente y como mamá he cometido muchos errores también. Me ha costado tener una relación bien, tranquila con ella", admitió la ex modelo en conversación con Natalie Chillet en Instagram.

Pero también devierte que "hoy está más grande y quizás ahora se da cuenta de muchas cosas que antes me criticaba, hoy las encuentra más normales. O quizás están más cercanas sus opiniones a lo que soy yo hoy".

Valdés reconoce que “para ella no ha sido fácil ser mi hija. Soy una persona con mucha exhibición pública. Ser un rostro ‘sexy’ tampoco es lindo para una hija, hay cosas que han sido muy incómodas para ella. Entonces, hay cosas que han sido difíciles de sobrellevar".

Yasmín Valdés junto a Anahi, su hija.

Sin embargo, a pesar de los problemas, Yasmín cuenta que actualmente "estamos en una mucho mejor relación, más adulta, con menos crítica, acepta más lo que he hecho. Yo entré al reality para poder pagarle la universidad. Todo el mundo sabe que en los reality se paga muy bien".

"Y claro, por ahí salió alguien comentando ‘¿no te da vergüenza que tu mamá esté en la tele, en el reality, haciendo el ridículo?’. Una cosa muy pesada. A mí, la verdad, me da lo mismo. Pero claro, a ella como hija la ofende", lamentó.

A propósito de la mismo, Valdés recordó que "cuando mi mamá estaba viva, te mueres. Llegaba a mi casa llorando porque decía '¿cómo la gente puede ser tan mala opinando ciertas cosas?'. Pero una ya tiene cuero de chancho, pero no tu gente".

"Entonces a tus personas, tu mamá, tu papá, tus hijos, les va a doler el alma que alguien diga algo malo tuyo, más encima sabiendo que todas las cosas, equivocadas o no, las he hecho para poder sacar a los niños adelante. Jamás ha sido mi objetivo pintar el mono, creerme la regia, por lucas, o querer comprarme un auto, para viajar. Lo mío ha sido 100% para mi familia", subrayó.

“Pero gracias a Dios he podido vivir de mi carrera y sacar una familia adelante. Y me puse la vara bien alta. A mi hija la puse en un colegio que, hasta el día de hoy, no sé cómo lo hice. Le pagué un colegio carísimo, el Santiago College, tremendo colegio. Lo hice sola con trabajo. Habla inglés perfecto, está estudiando una carrera como corresponde y ha sido en gran parte mérito mío y por el esfuerzo de ella, porque si no quisiera no estaría terminando la carrera hoy", puntualizó.

Y, "con respecto a los chiquititos, está el papá presente con respecto a los temas educacionales, pero en la salud, la alimentación, los valores, son tantas cosas que les tiene que enseñar a los hijos. Y una, como mamá, se equivoca harto".

"Uno jura que la está matando, pero la estás embarrando mal. Y no ha sido fácil", finalizó Yasmín Valdés.