Yamna Lobos cuenta las razones de por qué se caso tan repentinamente y de manera íntima

El 2020 fue un año bastante pésimo para todas las personas en el mundo, sin embargo, para Yamna Lobos, digamos que fue un poco más "agradable". La bailarina contrajo matrimonio en diciembre sin avisarle a nadie, lo que causó gran sorpresa entre sus seguidores en redes sociales.

Dado esto, la ex chica Rojo quiso contar los motivos y aseguró que esto lo tenía pensado hacer hace mucho tiempo, pero no le había resultado.

“Son tantas cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero voy a partir desde el principio. ¿Por que me casé? Teníamos fecha para el 21 de marzo y tuvimos que suspenderlo. Fue terrible, muy triste, pero no quedaba otra opción y bueno, después con el nacimiento de Agustina (su hija), se nos fue olvidando”, comenzó relatando a través de su cuenta de Instagram.

Dado este "fallido" intento de casarse, la artista reveló que su familia empezó a insistirle que siguieran con el tema del matrimonio. "Nos empezaron a preguntar ‘¿y se van a casar? ¿va el matrimonio? Sí, dijimos. Fuimos al Registro Civil, en Paine, porque ahí nos casamos, y reservamos fecha para el 18 de diciembre, porque sólo había fecha hasta diciembre”, afirmó.

“Me desperté a las 5 de la mañana, no pude seguir durmiendo. Comenzó todo, llegaron muy puntual a peinarme, a maquillarme, un tremendo equipo. (Estaba) lista, vestidos los dos y nos fuimos al Registro Civil”, agregó.

Yamna Lobos junto a Rodrigo Ramírez, su pareja y padre de su hija. | Foto: Instagram/@yamnalobos

“Salimos tarde y en el camino yo iba ‘ay, no nos vamos a casar, pero por qué, ya nos pasó una vez’. Bueno, logramos llegar y nos casamos. A pesar de que es un poco más fría la ceremonia, fue muy bonita, participaron nuestras familias, así que nos fuimos bien contentos de ahí, casados. Por fin había resultado", manifestó.

Luego de este maravilloso momento, Yamna Lobos junto a sus invitados se fueron al centro de eventos que arrendaron para seguir con la celebración del matrimonio.

“Gracias 2020. Fuiste amable, generoso y cariñoso conmigo. Me entregaste lo que hacía falta para completar mi felicidad, le diste un nuevo sentido a mi vida con sueños, metas, proyectos y fuerzas para seguir”, concluyó la bailarina en su publicación.