"Ups!!! Me casé": Yamna Lobos contrae matrimonio sorpresivamente

La bailarina Yamna Lobos sorprendió a sus seguidores de Instagram la tarde de este viernes, al anunciar que contrajo matrimonio con quien presentó como pareja en octubre de 2019, Rodrigo Ramírez.

La ex figura televisiva desde temprano comenzó a evidenciar que este sería un día especial, pero se guardó la noticia hasta la tarde. En primera instancia sólo compartió con su público una tabla que se preparaba a degustar.

Lo que aconteció fue un hito más en la relación, después de que hace poco días, Yamna prácticamente le hizo una declaración de amor en su misma cuenta a Ramírez: "La vida es magia y es infinita.. no sabemos cuando nos sorprenderá ...pero cuando menos lo imaginas llega para ti eso que tanto esperabas y sientes que eres la persona más afortunada del mundo".

"Así me siento todos los días, independientemente de lo que ocurra a mi alrededor siempre doy gracias, Gracias, Gracias a la vida que me ha dado tanto..... te amo", añadió la ex "cocotera".

Entonces, por medio de sus historias repentinamente ahora publicó una foto en la que aparece con una libreta de matrimonio para confirmar la noticia.

Yamna Lobos junto a su esposo Rodrigo Ramírez.

"Ups!!! Me casé... jajaja", indicó en otra de las publicaciones, donde se le ve junto a sus amigas en medio del festejo.

Luego, vino un clip en el que se la ve caminando junto a Rodrigo Ramírez, quien también es el padre de su hija Agustina.

El cierre vino de la mano de una foto en la que aparecen ambos junto a la pequeña felices. Parece cuento de hadas.

