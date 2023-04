Este viernes se emitirá otro capítulo de Podemos Hablar y entre las invitadas se encuentra la argentina Yamila Reyna dónde comentará sobre su mediático quiebre con Diego “Mono” Sánchez, futbolista profesional con quien estuvo involucrada durante tres años. La animadora de TVN habló de todo y desclasificó los problemas que tuvo con el deportista.

Yamila Reyna entrega duros detalles de su separación

La animadora comentó que el arquero le habría pagado tres años de amor por una traición, “estuve poniendo el hombro y cuando necesité el apoyo de vuelta porque estaba viviendo un momento de mucha exigencia con ocho horas al aire, su manera de pagarme fue con una traición, de la que yo me enteré por la prensa”, comentó. Asimismo confesó sobre la decepción que se llevó del hombre con el que tenía planes de matrimonio “cuando la persona con la que te proyectaste, con la que ibas a formar una vida a futuro, que decía que eras el amor de su vida, te traiciona para mí es inentendible”.

Yamila siguió comentando sobre los problemas de infidelidad y señaló “desde el día uno le dije que las mentiras no. Que prefería la verdad, aunque me duela. Que esto haya pasado en un momento donde yo estaba brillando, en el mejor momento de mi carrera, haberme visto expuesto por una calentura tal vez o aburrimiento es duro”. A esto la comediante compartió que “él primero me lo negó, hasta se filtraron el resto de WhatsApp”, debido a esto Sánchez le contó otra versión a Yamila, “intentó bajarle un poco el perfil diciendo que no había existido un encuentro físico, que sólo había sido online. Yo le dije que nosotros teníamos un pacto de amor, de no mentirnos. Hoy por hoy me atrevo a decir que teníamos un amor muy grande, sólo puedo decir que yo lo tenía” declaró la argentina.