Yamila Reyna comparte reflexión sobre la pandemia: "Cuando cambie la perspectiva de mi realidad todo cambió"

La comediante y actual participante de MasterChef Celebrity, Yamila Reyna, compartió con sus seguidores de Instagram una profunda reflexión sobre el momento que se vive en el mundo actualmente debido a la pandemia.

Acompañada de una fotografía de ella, la actriz señaló: “Esta soy yo hace unos meses atrás. Acababa de sacar mi primer emprendimiento llamado TodasReynas y tenía planes para volver a los escenarios, y de repente un día nos llega la noticia de una segunda cuarentena. Me acuerdo que se me cayó el mundo, todos mis planes se fueron a la mierda, y aunque siempre me muestro positiva, ya no tenía esperanza de donde agarrarme”.

“Estuve un tiempo así, hasta que un día mire todo lo que tenía. Y era maravilloso, porque me di cuenta que tenía una VIDA, algo que muchos perdieron por este virus terrible. Y ahí decidí salir de ese estado de “ser desagradecida” porque tenía y tengo muchas cosas por las que ser feliz”, comentó.

Luego señaló que “cuando cambie la perspectiva de mi realidad todo cambió, se empezó a generar trabajo de formas increíbles y mágicas, marcas llegaron a mis redes, después de 3 años volví a la comedia con un equipo hermoso, y apareció esta gran aventura llamada Master Chef, trabajando en otro país algo que siempre había soñado”.