Netflix revela tráiler y fecha de estreno de "Windfall" con la estrella de Emily in Paris, Lily Collins

Netflix ha estrenado este martes el primer tráiler de "Windfall", el nuevo thriller hitchcockiano del streaming. Junto a esto, ha confirmado la fecha de estreno en la plataforma.

La película sigue al matrimonio conformado por un arrogante multimillonario tecnológico y una joven mujer (Lily Collins y Jesse Plemons), quienes llegan a su casa de vacaciones en una escapada de último minuto, pero rápidamente descubren que un hombre, interpretado por Jason Segel, está dentro con la intención de robarles.

Pronto el matrimonio tendrá que hacer todo lo que está en sus manos para sobrevivir, incluso parece ser que ella tendrá que acercarse al ladrón de ser necesario para evitar lo que podría convertirse en un asesinato.

La película proviene del cineasta Charlie McDowell, quien estuvo detrás de "The One I Love" y "The Discovery" y quien tiene una habilidad especial para las historias retorcidas y semi-de ciencia ficción. Sin embargo, se agrega más intriga por la participación del guionista Andrew Kevin Walker, el escritor detrás de "Se7en".

Windfall se estrenará el próximo 18 de marzo en Netflix.