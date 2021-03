"WandaVision": Explican la ausencia de un final para el Vision Blanco y por qué no apareció Mephisto en la serie Marvel

En medio del síndrome de abstinencia que están teniendo algunos fanáticos después de la conclusión de "WandaVision", la showrunner de la serie Jac Schaeffer decidió entregar la respuesta detrás de decisiones como dejar abierto el camino del Vision Blanco sólo haciéndolo desaparecer y también entregó su versión para aclarar por qué el tan esperado villano Mephisto finalmente no apareció en la entrega.

Schaeffer habló con Cinema Blend específicamente sobre el destino del Vision Blanco explicando por qué no hubo escena de cierre para el personaje y eso se debe a que "el punto es que no es su tipo", en referencia a que no es el personaje del que originalmente se enamoró Wanda, por si alguien no entendió la Paradoja de Teseo.

"Ese no es el hombre con el que tuvo hijos. No es el tipo con el que compartió el mundo de las sitcoms. No es ese al que le dijo adiós en una colina de Wakanda. Ese es sólo el cuerpo y la información", insistió Jac.

Y sobre eso, añadió: "así que para todas mis intenciones y propósitos cumplí con mi trabajo en la serie, eso es en lo que nos enfocamos, dónde ese sujeto termina es algo para pensar después de concluida la historia".

Esto se condice con la idea de la serie sobre que lo que realmente explora Wanda son los recuerdos que residen en su interior en cuanto a la persona que ama y a la que le dijo adió en "Infinity War".

"Lo que me encanta de cómo escogimos manejar esto es la sensación que deja, para mí muy verdadera, acerca de la caracterización que hicimos de Vision", explicó.

El asunto con el synthezoid "es la identidad; toda su motivación es 'fui una voz y luego fui un cuerpo. Y ahora soy memorias'. Hay un constante autoanálisis sobre '¿Quién soy?' Que de hecho se siente muy, muy adecuado. Por eso hay una constante reinvención de qué es en esencia Vision".

Igualmente, la desaparición de Vision Blanco dejó inquietos a los fanáticos, debido a que en los cómics es prácticamente la vía para revivir al Vision original.

"WandaVision": El Vision Blanco es activado en los laboratorios de S.W.O.R.D.

¿Por qué no apareció Mephisto ni Doctor Strange en "WandaVision"?



Jac Schaeffer también tuvo palabras para los desconcertados con la idea de que el villano Mephisto, que era una de las personalidades villanescas más esperadas por los fanáticos para que hiciese su debut en el MCU, finalmente no apareció.

El trasfondo más bien mundano y rico en su simpleza de la serie, sobre el duelo y superar el dolor, arrasó con las teorías de los fanáticos que inundaron internet.

Por eso mismo, ahora sin la carga de estar estrenando semana a semana, Schaeffer justificó la ausencia del villano indicando a Variety que "No pensamos que esta historia necesitara un gran villano. Quiero decir, el gran villano es el duelo. Esa es la historia que queríamos contar".

"Además, tenemos una 'mala extra' en la forma de Agatha Harkness, que terminó facilitando la terapia de Wanda. Nos sentimos bastante bien respecto a eso", complementó.

Y, ¿Qué pasó con Doctor Strange? Aún más claro y directo, Schaeffer dijo: "Yo amo a Doctor Strange tanto como cualquiera. Así es simplemente como resultaron las cosas. Espero verlo en pantalla junto a Wanda en Doctor Strange 2".