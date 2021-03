Director de "WandaVision" advierte que "habrá mucha gente decepcionada" con el final de la serie

Mientras miles de fanáticos están atentos a lo que pase con el último capítulo de la ahora popular serie "WandaVision", el director de la serie de Marvel Matt Shakman salió a bajarle el perfil y así poner paños fríos ante el fervor que existe en torno a algunas de las teorías que tienen los fanáticos sobre la conclusión de la producción.

Algunos fans han alimentado el entusiasmo por especulaciones que apuntan a apariciones de la figuras como Cuatro Fantásticos, los X-Men y Mephisto. Pero como dicen los grandes filósofos conocidos como The Rolling Stones: "No siempre puedes conseguir lo que quieres".

"Construimos este programa con mucho amor, pasión, cuidado y atención a los detalles, y no puedes entender lo agradecidos que estamos de que los fanáticos lo hayan abrazado con tanto amor, pasión y atención a los detalles y teorías que son increíbles", señaló Shakman a Entertaiment Weekly.

Y luego, el realizador dejó caer el balde de agua fría en la espalda de los fanáticos: "sé que habrá mucha gente decepcionada con algunas teorías y algunos que se sentirán muy inteligentes, pero no puedes complacer a todos, obviamente. Pero espero que la gente disfrute del viaje".

Matt Shakman también destacó que el final será fiel a la narrativa sobre el dolor y la pérdida, como lo han instaurado hasta ahora en los 8 capítulos que el público ha visto.

"Siempre contamos esta historia sobre Wanda lidiando con el dolor y aprendiendo a aceptar esa pérdida, y con suerte la gente encontrará que el final es sorprendente pero también satisfactorio, y que se siente inevitable porque es la misma historia que han estado viendo todo el tiempo", puntualizó.

Aparte de esto, también se debe considerar que Wanda Maximoff aparecerá próximamente en "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", por lo que la conclusión de la serie irá en esa línea.

Por eso Shakman resaltó que "estábamos tratando de contar una historia completa en términos de la narrativa en Westview, Nueva Jersey, y esperamos que haya alguna resolución para esa historia, y que sea satisfactoria y también sorprendente para los fanáticos".

"Pero Wanda continuará en Doctor Strange (in the Multiverse of Madness) y hay mucho más en su historia que contar, por lo que esta es solo una parte de una vida muy complicada y muy rica", puntualizó.

El último capítulo de "WandaVision" debutará este viernes 5 de marzo en Disney+.