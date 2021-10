Un nuevo episodio se suma a la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La modelo tuvo contacto vía WhatsApp con la panelista del programa argentino Los Ángeles de la Mañana Yanina Latorre, a quien le envió un audio "llorando desesperada" para contarle cómo está viviendo toda esta situación que explotó el fin de semana.

Mientras en el espacio televisivo analizaban el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez, le tuvieron que apagar el micrófono a Latorre ya que la empresaria logró comunicarse con Wanda.

"Yanina está hablando por teléfono con alguien, ahora nos va a contar con quién, tiene cerrado el micrófono. ¿Está llorando la persona con la que estás hablando? Con Wanda", explicó Ángel de Brito, dando cuenta de que Yanina estaba en algo importante al teléfono.

Entonces, Latorre contó que "Wanda está llorando por todas las cosas que le llegan, por la gente que la critica, periodistas que dicen que ella le hace subir fotos y posteos".

Yanina además contó que lo que Nara le dijo tras la polémica en este audio: "Ella realmente está quebrada, me dijo 'yo no lo hago subir nada'. Ella no quiere que suba posteos, no quiere que le hable, el textual de ella es 'estoy viviendo un infierno, él me traicionó'".

"Dice que es muy poco lo que se sabe y que sabe lo que va a mostrar la China", añadió la panelista de LAM, sembrando una nueva duda.

Finalmente, Yanina explicó por qué Wanda se sintió traicionada con el accionar de China: "Ella tenía vínculo con la China, tengo la foto de un chat de la China Suárez diciéndole 'Me hace mal, tu hija es la perfección, me morí de amor con las fotos de Isabela y Fran, no podes tener hijos tan lindos', le pone en WhatsApp, es una cínica".