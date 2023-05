Una semana llena de emociones han tenido los fanáticos de Marvel Studios y que ya asistieron al último estreno del UCM. Guardians of the Galaxy Vol. 3 ya está en cines en lo que es el adiós definitivo del grupo de héroes.

Y es que James Gunn volvió a Marvel solo para darle una cierre a la historia que inició en 2014, ya que ahora es el gran jefazo del universo de DC en el cine. Además, otros actores como Dave Bautista, Zoe Saldaña y Karen Guillian ya anunciaron que era su último trabajo en los personajes de Drax, Gamora y Nebula, respectivamente.

Pero aún así, y tras el resultado tanto de las críticas de expertos como los aplausos que sacaron de los fans, hay buenas noticias con respecto a uno de los personajes de los Guardianes.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Si no la has visto o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Quién de los Guardianes de la Galaxia volverá?

Si ya viste Guardianes de la Galaxia 3, y sobre todo si te quedaste hasta el final de los créditos, sabrás que se confirmó que un personaje volverá en un futuro proyecto.

El final de la película tuvo un cierre definitivo para la mayoría de los protagonistas, como Gamora yéndose con los Devastadores, o Drax y Nebula quedándose en Knowhere para cuidar de los niños y el resto de los ciudadanos.

Rocket, por su parte, es el nuevo capitán de los Guardianes de la Galaxia y lidera a Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock y Phyla-Vell. Aunque ellos seguirán en aventuras, se desconoce si alguno volverá en el futuro o al menos no se dieron indicios claros de ello. Warlock (Will Poulter), por su relevancia en los cómics, uno imagina que podría volver aunque el papel del personaje fue bastante recatado y no hay noticias de más proyectos.

Por el lado de Mantis, decidió iniciar una vida independiente e irse con los monstruos intergalácticos. Tampoco Pom Klementieff ha dicho si volverá o no tras la partida de James Gunn, y deja dudas que el futuro de Mantis sean nuevas aventuras lejos de sus amigos y que no se vuelva a hacer referencia a ella en el futuro.

Volverá... El Legendario Star-Lord

La gran noticia para los fans es que Peter Quill (Chris Pratt) sí volverá a un nuevo proyecto, ya que la segunda escena post-créditos lo muestra desayunando con su abuelo en la Tierra, para luego en un título grande se muestre la frase de que El Legendario Star-Lord volverá.

Es conocido como en los finales de las películas de los Vengadores, aparece que tal protagonista volverá, por lo que Star-Lord tiene futuro en el UCM, aunque se desconoce en qué proyecto. Pero parece estar claro que tendrá una aventura en la misma Tierra y quizás con otro héroe.

Justamente en la promoción de la película, Pratt habló sobre la opción de volver con su personaje, donde no cerró la puerta y mostró ganas de volver si el proyecto lo convencía. Algo que parece estar más que hablado luego del final de Guardianes.