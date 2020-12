Vikingos: Elenco de la serie se despide de sus personajes tras el estreno de la temporada final

La última temporada de Vikings ya está aquí, lo que obligó a los fanáticos a despedirse de muchos queridos personajes, lo que sin duda no fue fácil para los fanáticos de la serie legendaria, ni mucho menos para los actores quienes a través de sus redes sociales les dieron el último adiós a los roles que interpretaron por casi 7 años.

La actriz Katheryn Winnick se despidió de la guerrera, escudera y reina de Dinamarca que caracterizó durante la serie con una serie de imágenes que muestran su cambio durante los años "¡La última temporada de los vikingos ya está aquí! Ha sido un honor increíble interpretar a Lagertha durante 6 temporadas increíbles. Aquí hay un adelanto del viaje de Lagertha a lo largo de las temporadas"

El actor Alexander Ludwig quien interpreta al Rey de Kattegat publicó en Instagram imágenes de su paso por la serie señalando: "Esto es todo. La última temporada se transmite ahora en Amazon Prime Video. Muy orgulloso de nuestro increíble elenco y equipo. Gracias a todos los que nos han apoyado en este increíble viaje. Ha sido el mayor honor de mi vida trabajar en este programa. Nos vemos en Valhalla" Finalizó Ludwig.

Alex Hogh Andersen también uso sus redes sociales para despedirse. "Qué viaje. Gracias a mi familia del trabajo irlandesa/canadiense. Sin duda, el mejor reparto y equipo con el que jamás trabajaré. No podría haber logrado lo que hice si no fuera por su incansable profesionalismo, increíble talento y reconfortante amistad. Me convertiste en un mejor actor y humano. Por eso estaré eternamente agradecido". Indicó el talento detrás de ivar el Deshuesado.

La serie llegó a su fin tras cinco temporadas al aire y 59 capítulos.