Video | Red Hot Chili Peppers vuelve a tocar en vivo con John Frusciante

La banda Red Hot Chili Peppers tocó por primera vez en vivo con John Frusciante, desde que se anunció el retorno del guitarrista a sus filas.

El hito se dio en medio de un evento en homenaje a Andrew Burkle, productor de cine e hijo del multimillonario dueño del equipo de hockey Pittsburgh Penguins, quien fue encontrado muerto en su departamento el pasado 6 de enero.

El grupo sólo interpretó "Give It Away" de su extenso repertorio, a lo que sumó covers de "I Wanna Be Your Dog" de The Stooges y "Not Great Men" de Gang Of Four.

Eso sí, fue Stephen Perkins de Jane’s Addiction y no Chad Smith , quien se hizo cargo de la batería. A lo que se sumó otra sorpresa: el reencuentro con Dave Navarro, quien fuera el guitarrista de Red Hot Chili Peppers en la época del disco "One Hot Minute".

La actuación fue capturada por los presentes en el Green Acres Estate de Beverly Hills, California, quienes subieron sus registros a redes sociales. Entre ellos se encontraba el skater Tony Hawk, quien compartió el momento en su cuenta de Instagram, como se puede revisar a continuación.