¡Megabomba! John Frusciante regresa a Red Hot Chili Peppers después de 10 años

Red Hot Chili Pepper reventaron las redes sociales este domingo al dar a conocer una noticia por la que sus fanáticos esperaron una década: John Frusciante regresa a la agrupación de California.

Frusciante dejó la banda en 2009 tras alcanzar la fama mundial con discos como Blood Sugar Sex Magic, Californication y By the Way. A partir de ahí, se hizo cargo Josh Klinghoffer, quien ingresó en 2007 y se quedó como estable y primera guitarra.

Eso sí, el regreso de Frusciante implica la salida de Klinghoffer. “Josh es un hermoso músico a quien respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos de él y los incontables momentos que vivió con nosotros”, escribieron los Red Hot en sus redes sociales.

De esta manera, Red Hot Chili Peppers vuelve a la formación con Antonhy Kiedis (voz), John Frusciante (guitarra), Michael Flea Balzary (bajo) y Chad Smith (batería).