Verdades Ocultas continúa sorprendiendo a sus seguidores luego de más de mil capítulos emitidos y siete temporadas al aire, uno de los hechos más inesperados de la trama ocurrió cuando la ficción de Mega saltó en el tiempo 25 años.

Ese cambio, hizo que algunos actores de la teleserie dejaran sus recordados papeles, otros tomaron nuevos roles dentro de la ficción, mientras que nuevos intérpretes también se sumaron a la trama, entre ellos Gabriel Urzúa, quien interpreta a la versión adulta de Benjamín, el hijo de Rocío y Tomás.

El joven doctor inició la trama siendo uno de los personajes favoritos de los fanáticos, con su simpatía y sencillez Benjamín era muy parecido a su madre en el inicio de la teleserie. Sin embargo, tras convertirse en uno de los favoritos al inicio de la séptima temporada, rápidamente bajó hasta los últimos lugares del ranking entre los seguidores por su actitud frente a su madre Rocío/Ana.

Y no solo eso, su odio hacía su madre, que cree que lo abandonó voluntariamente en su niñez, sin saber que su padre y su tía la forzaron, ha hecho que el doctor no vea las verdaderas intenciones de su esposa, Julieta (Javiera Díaz de Valdés) quien solo está con él para poder acercarse a su padre Tomás, su ex pareja y su gran amor.

En un nuevo capítulo de la teleserie, Benjamín nuevamente no escucha los consejos de su madre y se niega a aceptar en la maldad de su pareja, asegurándole a su madre que cuando tengan hijos, ella jamás estará en su vida.

Revisa las escenas a continuación.