Verdades Ocultas despidió oficialmente a uno de sus personajes originales en la última temporada de su emisión.

La teleserie más larga de la historia de la televisión chilena culminará el año 2022 y su última temporada comenzó llena de tragedia y venganza. María Luisa quien cayó víctima del malvado Mateo fue despedida acompañada de sus seres queridos y con su nieto Cristóbal jurando venganza por su asesinato.

"Mi Nona fue y siempre será la persona más importante de mi vida, yo a ella y a mi papá Marco les debo todo. Ella me enseñó a cuidarme, a cuidar a los demás, no debió haber sido fácil... como siempre. Pero ella nunca tiro la esponja y siempre creyó en mi. Yo no estaría acá si no fuera por ella, esa es la verdad. Te amo nona".

"La persona que te llevó de mi lado, no se porque lo hizo, pero la voy a encontrar y te lo juro Nona, te lo juro, va a preferir no haber nacido. Esa persona va a pagar con sangre lo que hizo, creo que es lo más justo. Gracias por tanto viejita", expresó antes de quebrarse.

¿Qué pasó con María Luisa en Verdades Ocultas?

La madre de Agustina fue la segunda víctima de Mateo (Cristián Carvajal), dejando a todos los televidentes en shock. La primera en caer en las redes del malvado fue Martina, la hija de Rocío y Leonardo fue atropellada por el hijo de Eliana, sin embargo, sus planes no salieron como él esperaba y la joven quedó en estado de coma.

La icónica María Luisa (Cecilia Cucurella), personaje que está presente desde el estreno de la teleserie, falleció tras tratar de escapar del malvado Mateo que la tenía secuestrada. La abuela de Cristóbal cayó por la baranda del segundo piso y fue apuñalada por un objeto filoso que se encontraba en el suelo.

Recordemos que el hijo de Eliana busca venganza contra Cristóbal (Matías Oviedo) por asesinar a su madre. Como parte de su plan, planea destruirlo dañando a todos sus cercanos siendo las primeras víctimas su pareja y ahora su abuela.

El personaje saltó a la pantalla como la fría madre de Agustina, pero tras el paso de los capítulos se ganó el cariño del público y la palabra "oye" se convirtió en una de las características más recordadas del rol.

Tras el salto de tiempo de 25 años la actriz Viviana Rodríguez dejó el rol pasando a manos de Cecilia Cucurella que lo interpretó en las temporadas finales. En uno de los cambios más notorios que tuvo el rol, María Luisa dejó de decir su frase icónica y su historia giraba en torno a la sobreprotección que sentía por su nieto Cristóbal.