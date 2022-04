El spin off del Spider-Verse tendrá una nueva entrega con Tom Hardy en el rol del simbionte.

Los fanáticos pueden celebrar porque Sony confirmó que dio luz verde a la producción de Venom 3, una nueva entrega en la franquicia comandada por Tom Hardy en el rol del simbionte.

Si bien las películas de la saga han sido profundamente condenadas por la crítica especializada, por otro lado han cosechado el éxito en la taquilla con la primera de ellas acumulando 856 millones de dólares en recaudación, mientras que Venom: Let There Be Carnage llegó a conquistar los 502 millones de dólares. Este último factor es determinante para que el estudio apruebe la producción de una nueva película, ya sin importar si ha generado reacciones positivas o negativas.

Este fue otro de los anuncios que se hizo durante el evento CinemaCon, presentación anual que se hace en Las Vegas para propietarios de salas de cine en Estados Unidos, misma instancia en que se reveló que Bad Bunny se convertirá en un antihéroe de Marvel, para alimentar aún más el Spider-Verse de Sony.

Ghostbusters: Afterlife también tendrá secuela

Aprovechando la instancia, desde el estudio también confirmaron que habrá una secuela para Ghostbusters: Afterlife, comedia que revivió la franquicia impulsada por Ivan Reitman en los 80's, de la mano de los nietos de uno de los héroes.

La decisión llega después de que la comedia de ciencia ficción acumulara más de 200 millones de dólares en taquilla, superando las expectativas que se habían proyectado para ella en un año en que la industria se está recuperando del golpe que significó la pandemia.

Eso sí, no se revelaron mayores detalles sobre el debut de las películas, ni fecha de estreno ni detalles sobre el reclutamiento de estrellas para el elenco.