Vasco Moulian revela que trató de sacar a Sábado Gigante de la pantalla: "El peor programa que he visto en mi vida"

El panelista de Zona de Estrellas, Vasco Moulian, conversó en el podcast La Hora Mediática, en donde reveló sus intentos de sacar del aire a Sábado Gigante de la parrilla programática mientras era director de programación de Canal 13.

“Muchas veces quise sacarlo de pantalla, pero no me dejaba Mercedes Ducci, que era la directora ejecutiva en su momento, ni los curas, ni menos todo el lobby que hacía Don Francisco con todas las personas para que ese programa tan malo, y que fue cada vez peor, cada vez más ordinario, chabacano, sobre todo el que se hacía en Miami, estuviera en pantalla”, reveló Moulian.

Sobre la opción de cambiar de horario el espacio señaló que no era posible ya que en cualquier horario a su parecer era "imbancable".

“Me dolía la guata y me daba vergüenza, como director de Programación, tener un programa así, era imbancable en cualquier horario… La mujer como símbolo sexual… No, era atroz. Es el peor programa que he visto en mi vida”, expresó Moulian.

Asimismo, se refirió al estilo de conducción de Mario Kreutzberger, Don Francisco, el animador del espacio.

“No hay nada personal con el señor Kreutzberger, pero era chabacano, ordinario, penca, feo, chulo y todos los derivados de eso".

Señaló que al animador le expresaba lo que pensaba, sin tapujos. “igual logré que me agarrara mala, porque yo le decía las cosas al pan pan, vino vino, y le dije que era muy ordinario su Sábados Gigantes Internacional”, comentó.