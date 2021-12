Don Francisco sabe que la Teletón 2021 es una de sus últimas veces ligadas al evento solidario, por lo que ahora repasó sus 42 años y proyectó el futuro de la cruzada, resaltando lo que necesita para seguir adelante.

En una reciente conversación con Martín Cárcamo en Los 5 Mandamientos, el icónico animador chileno rescató lo más relevante de su participación en la iniciativa, como el histórico encuentro que tuvo en 1977 en Las Vegas con el legendario actor Jerry Lewis y que le permitió implementar la iniciativa solidaria en Chile.

"No fue como todos creían, que me iba a invitar a almorzar, que íbamos a jugar tenis, nada de eso. Jerry Lewis me dio un tiempo entre su primer y su segundo show, entre la 1:30 y las 2:30. Me recibió, nos sacamos una fotito, yo le pregunté, me dijo que me iba a poner en contacto con una persona. Duró unos 15 o 20 minutos la conversación", relató.

Según cuenta Kreutzberger, "miré lo que había ahí en su camarín y había varias camisas de smoking nuevas, calcetines de smoking nuevos y varios smoking nuevos colgados. Le pregunté al asistente y me dijo 'Jerry Lewis la camisa la usa un solo día, después se la regala a alguien. Los calcetines, un día también. Los smoking, una semana'".

"Entonces me dije: ¿por qué yo no puedo usar un traje distinto todos los sábados? Yo tenía un amigo en Johnson's, fallecido ya, y le dije 'Te propongo que te hago publicidad de que uso Johnson's Clothes'. Y así todas las semanas tenía un traje nuevo. Y había un muchacho que trabajaba en camarines que se llamaba Molina, y a él le quedaban mis trajes perfectos. Yo le regalaba 4, 5, 6 trajes, y él era el más elegante del canal, con trajes hechos a la medida", reveló.

Teletón 2021: ¿Cómo fue el inicio del evento benéfico?

En 1978 debutaron las primeras "27 horas de amor", momento que el animador recordó en el programa con un video de la presentación de la primera Teletón.

"Yo subí 12 kilos en 15 días. Era esa la ansiedad que tenía, porque había convocado a tanta gente, había convocado a la TV chilena, había convocado a este canal donde yo trabajaba, yo vivía de esto, y había propuesto juntar un millón de dólares cuando no se habían juntado ni 50 mil en ninguna parte. Y no se juntó un millón, se juntaron 3 millones y medio", contó.

Don Francisco recalcó a Cárcamo que "nosotros le dimos visibilidad a la discapacidad en Chile a través de estos 42 años (...) Tú naciste con las esquinas rebajadas, que antes no existía".

"Una cuneta para una persona que usa un bastón, un burrito o una silla de ruedas es el Everest. Tú no viste nunca un país sin estacionamiento para discapacitados, eso es gracias a la Teletón. Que se acepte un niño en el kindergarten y que se acepte en el colegio y que se acepte en la universidad y que después haya una ley para que además se incorpore al trabajo, todo eso lo ha hecho la Teletón", agregó.

Teletón 2021: ¿Cómo proyecta el futuro de la cruzada solidaria?

Tras 42 años de Teletón, Don Francisco volvió a resaltar que espera dejar de tener un rol protagónico en la campaña.

"Pienso que hoy se necesita sangre joven, una nueva generación para liderar y hacer los cambios que la Teletón necesita para correr la próxima maratón. La primera maratón de 42 años la corrimos con un éxito absoluto, no hubo ningún año en que fracasáramos, ganamos todas las etapas".

Para Don Francisco, "es como si tú le preguntaras a Zamorano y a Salas si les gustaría seguir jugando por la Selección nacional, te dirían que sí, pero en un momento tuvieron que dar un paso al costado porque vieron que su físico ya no estaba para jugar de esa manera. Yo tengo que dar un paso al costado por lo mismo".