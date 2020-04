Vanesa Borghi es despedida del matinal de La Red: "No hay presupuesto en muchos programas y distintos canales"

Después de casi un año ligada al matinal, Vanesa Borghi deja La Red. La modelo y panelista de "Hola Chile" fue desvinculada junto a su colega, el inspector José Miguel Vallejo, ante la crisis económica que enfrenta el canal, según explicó El Filtrador.

La situación la pilló desprevenida, pero era algo esperable, según comentó a Página 7. "Cuando me informaron lo comprendí perfectamente. Por suerte tuve la posibilidad de hablarlo personalmente con la gente del matinal y no por teléfono como sé que muchas veces ocurre".

La modelo explicó que se imaginaba lo que podía pasar ante la crisis que vive la TV. "Comprendo que el mercado cambia y todos debemos adaptarnos, que no hay presupuesto en muchos programas y distintos canales", agregó.

Así anunciaban en julio pasado la llegada de Vanesa Borghi a "Hola Chile"

Para Borghi, su paso por La Red la dejará marcada, ya que fue un “aprendizaje muy grande y la posibilidad de demostrar que puedo más, de desarrollarme en otro ámbito, de crecer profesionalmente”.

Finalmente, agradeció el grupo humano con el que trabajó en la señal. "Me da mucha pena porque no veré más a mis compañeros y realmente los extrañaré mucho. Es un grupo muy lindo, en el cual se potencian unos a otros. Son realmente un equipo y eso me encanta. Todos reman para el mismo lado".