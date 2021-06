Vanesa Borghi se lanza con todo contra canal de TV: "Me debe más de cuatro meses de trabajo"

La modelo y conductora Vanesa Borghi por medio de las historias de su Instagram se aburrió de la injusticia que la está afectando y decidió hacer público que hay un canal de televisión que le debe cuatro meses de sueldo.

La ex figura de Morandé con Compañía reclamó que no quería "llegar a esta situación, pero estoy harta de un canal de televisión que se llena la boca hablando de que protege a los más débiles y demás, y me debe más de cuatro meses de trabajo".

Sobre el mismo video, Borghi escribió la que hay "canales que se aprovechan. Que no cumplen con los acuerdos firmados".

"Si fuera al revés y la productora no cumpliera con los acuerdos lo que hacen es cobrarte cláusulas. Pero ellos hacen lo que quieren y lo que me queda por hacer es llevarlos a la justicia con abogados", fustigó la modelo.

Pero la queja no concluyó ahí, ya que Vanesa sostuvo que "para todos los que preguntan si es un abuso por parte del canal. Ellos cuestionan a otros y este canal tiene tejado de vidrio. No me vengan a decir que llevan cuatro meses arreglando los líos de facturación y demás".

Si bien no identificó nunca a la estación que estaba haciendo referencia, el trabajo televisivo más reciente de Vanesa Borghi fue encabezar el programa Vivir Consciente, de La Red, que se emitió hasta mayo pasado.

Vanesa Borghi en su descargo por medio de sus historias de Instagram.(1)

Vanesa Borghi en su descargo por medio de sus historias de Instagram.(2)