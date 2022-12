La serie basada en los libros de Richelle Mead, The Vampire Academy, llega a Latinoamérica de parte de Lionsgate+, conoce a continuación cuándo se estrena.

Vampire Academy es una saga que consta de 6 libros escritos por Richelle Mead que cuenta la historia de Rosemarie “Rose” Hathaway, una dhampir, que es entrenada para proteger a su mejor amiga moroi, Vasilisa “Lissa” Dragomir princesa y parte de la realeza de los Moroi.

Ahora Lionsgate+ se prepara para estrenar la adaptación televisiva de la amistad de estas dos jóvenes que se preparan para completar su educación e ingresar a la sociedad real de vampiros.

¡Ya hay fecha de estreno!

Creada y producida por Julie Plec (The Vampire Diaries, The Originals, Legacies) y Marguerite MacIntyre (The Originals, Legacies) , la serie llegará a Lionsgate+ quiénes ya presentaron el primer tráiler de la adaptación de los libros de Vampire Academy que tendrá su estreno el 3 de febrero de 2023 para Latinoamérica, ya que cabe destacar que esta serie se estrenó en Estados Unidos en septiembre de 2022 por la plataforma de streaming Peacock.

Esta serie consta de 10 episodios en su primera temporada los que tienen una duración de entre 40 a 55 minutos y hasta el momento Peacock aún no ha confirmado la realización de una nueva temporada a pesar de que en Estados Unidos fue bien recibida por los fans de la saga.

¿De qué trata la serie?

Según lo que dice la sinopsis Vampire Academy trata de los siguiente: En un mundo de privilegios y glamour, la amistad de dos mujeres jóvenes trasciende sus diferentes clases sociales, mientras se preparan para completar su educación e ingresar a la sociedad vampírica. Una, poderosa miembro de la realeza, la otra guardiana mitad vampiro entrenada para protegerse contra los salvajes ‘Strigoi’, que amenazan con destrozar su sociedad, aunque las luchas internas de la realeza también la ponen en riesgo.

Vampire Academy tiene película

Es importante mencionar que Vampire Academy contó con una adaptación a película que se estrenó el 2014 en cines, dirigida por Mark Waters y que contó con la participación de Zoey Deutch, Lucy Fry, Danila Kozlovsky, Dominic Sherwood, Cameron Monaghan y Sarah Hyland.

Aunque a la adaptación no le fue muy bien en taquilla por lo tanto no continúo con la adaptación de los siguientes libros.