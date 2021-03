Ex pareja acusa agresiones físicas y violencia verbal de parte de Vale Roth

Hace pocos días se conoció el fin de la relación amorosa que unía a Vale Roth con Tomás Correa, si bien en primera instancia no se conocieron muchos detalles sobre las razones del quiebre, ahora su ex pareja denunció en Instagram que sufrió agresiones físicas y violencia verbal de parte de la ex chica reality.

Según la versión conocida hasta ahora, el colapso del pololeo se habría dado después de que Correa encontró conversaciones "medias jotes" de Valentina con otros hombres.

En ese momento, Roth recalcó que "fue por eso nomás. No hubo violencia ni de parte mía para él ni de él hacia mí, pero se acabó. Terminamos, definitivo. Que le vaya bien, las mejores vibras nomás".

Pero ahora Tomás Correa decidió entregar su versión de los hechos, sosteniendo que sí hubo conflictos que se volvieron físicos por medio de sus historias de Instagram.

La cuenta @realityculiao rescató pantallazos de las confesiones de Correa y las compartió con el mundo. En los mensajes el joven acusó que Vale Roth pagó para que le validaran sus estudios de enseñanza media.

"Cuarto medio se lo sacó su prima Paloma Roth. Le pagábamos $150 mil mensuales. Nunca hizo una prueba (tengo pruebas)", aseguró.

Eso para luego añadir: "en el transcurso de nuestro pololeo, recibí más de 5 golpes y violencia verbal".

Tras el quiebre, Vale Roth también había asegurado que "siempre voy a insistir, y con convicción lo digo, que soy una buena mujer, soy una buena mina. Si mandé un mensaje tontamente, ya la jodí. ¿Acaso la gente es perfecta, nadie comete errores?".

Las historias compartidas por la ex pareja de Vale Roth.(1)