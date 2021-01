La historia tras el "Cata desbloquéame" que lanzó un hincha de Unión Española en el tablón virtual de TNT Sports

El suceso tuvo lugar durante la transmisión del partido entre Huachipato y Unión Española, el martes recién pasado. Un seguidor del cuadro de colonia concretó una insólita jugada para hacerle una particular petición a su supuesta pareja.

Tras una pequeña disputa con la joven, en el receso del partido, Mitshio Reyes tuvo que aprovechar las pantallas de TNT Sports para, mediante un cartel, rogar: "Cata desbloquéame".

El muchacho se viralizó rápidamente con la petición al punto de que consiguió su cometido. Más tarde sacó otro cartel que indicaba "Ya me desbloqueó. Gracias Tablón Virtual".

Ahora Mitshio contó a LUN la historia detrás del particular suceso: "para estar en el tablón virtual nos citan como una hora y media antes de iniciar el partido. Le dije a la Cata porque le gusta grabarme y me dijo que como está de cumpleaños el miércoles 27 de enero, si yo podía llegar la noche antes y así esperábamos su cumple juntos".

"Le dije que no podía porque el martes 26 juega Unión contra Coquimbo y tengo que verlo. Además, hay toque de queda y se me hace imposible llegar a su casa. Me bloqueó al instante", lamentó el joven estudiante de periodismo.

Fue en ese momento que ocupó su astucia y pensó en "aprovechar la vitrina del tablón y opté por algo entretenido. Después vi que hubo memes en redes sociales, mensajes en Instagram y a Catalina se le pasó el enojo".

"Al rato me desbloqueó y le mandé un mensaje, pero no hablamos mucho porque yo seguí concentrado en Unión. Le conté que iba a hacer otro cartel anunciando que me desbloqueó", añadió sobre el segundo pantalla que también se vitalizó.

El hincha de Unión Española en su segunda arremetida en TNT Sports, cuando ya había logrado su objetivo.

Eso sí, advirtió Mitshio, "no pensé que íbamos a perder 4-1 y ojalá haya sacado una sonrisa a algún hincha de mi equipo".

Al menos, sacó algo en limpio con la estudiante de ilustración que es su pareja. Mitshio explicó que "iré el martes 26 a su hogar como ella quería, pero llevaré mis cosas de Unión y veremos el partido en su computador".

"Hay un 99 por ciento de probabilidades que así sea. Le tengo una sorpresa preparada, está todo listo y prometo que si pierde la Unión no estará amurrado", juró Mitshio.