"Un violador en tu camino": Acto de Las Tesis llega al juicio de Harvey Weinstein

El posicionamiento mundial del acto de protesta creado por el colectivo feminista chileno Las Tesis continúa creciendo, después de que un grupo de mujeres concretara el acto frente a los tribunales que están procesando el caso de Harvey Weinstein en Nueva York.

Este viernes se vivió la cuarta jornada de exposición en el procedimeinto legal por acosos y abusos sexuales que pesan en contra del magnate hollywoodense, luego de que múltiples mujeres de la industria denunciaran el patrón de conducta inapropiada que tuvo con ella.

El grupo que concretó la manifestación luego llegó hasta la Torre Trump, para replicar el acto en desprecio del presidente de Estados Unidos.

El momento fue registrado por la periodista del Huffington Post, Emma Gray:

“Un Vialador en Tu Camino” was written by Chilean feminist group LasTesis and has been performed around the world. pic.twitter.com/9TSrMQOkqp